Computer portatili HP in sconto su Amazon, anche al prezzo più basso di sempre

Altro mese, altro insieme di offerte su una moltitudine di dispositivi d’elettronica e informatica: oltre al MacBook Air con chip M2 in sconto, su Amazon Italia potrete trovare in queste prime giornate di ottobre 2022 anche diversi computer portatili HP a prezzi ottimi, persino al minimo storico.

Offerte Amazon su computer portatili HP

HP - PC 15s-eq2032nl PC Portatile Notebook, AMD Ryzen 5-5500U, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 10 Home, Display 15.6" FHD, Lettore Impronte Digitali, Webcam, Lettore SD, Argento: 499 euro

HP - PC Pavilion x360 14-dy1000sl Convertibile, Intel i5-1155G7, RAM 8GB DDR4, SSD 256GB, Display 14" Touch IPS FHD, Intel Iris X, Audio B&O, Penna Inclusa, Windows 11, Argento: 679,99 euro

HP - PC 15s-fq4004sl PC Portatile Notebook, Intel Core i7-1195G7, RAM 16 GB, SSD 512 GB, Scheda grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Display 15,6" FHD, Webcam 720p HD, Argento: 749,99 euro

HP - PC Pavilion 15-eg1000sl Notebook, Intel Core i7-1195G7, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB NVME, Display 15,6" FHD IPS Antiriflesso, Intel Iris Xe, Audio B&O, Wi-Fi, Lettore Impronte, Windows 11, Argento: 799,99 euro

I modelli venduti al prezzo minimo storico tra questi sono l’HP Pavilion 15-eg1000sl e l’HP 15s-fq4004sl, ovverosia gli ultimi due del quartetto. Amazon è responsabile di vendita e spedizione, con consegna senza costi aggiuntivi ai clienti Prime e attesa limitata a qualche giorno. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o a rate con Cofidis selezionando la opzione dedicata al checkout. Infine, è possibile acquistare accessori come antivirus Norton 360 Deluxe e borse per notebook giusto sotto il pulsante “Acquista ora”.

