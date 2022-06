Computer portatili Huawei in offerta su Amazon, fino 400 Euro in meno per pochi giorni

Mentre da Euronics potrete trovare un laptop MSI con RTX 3060 a un prezzo ottimo, su Amazon in questi giorni potrete trovare due computer portatili Huawei in sconto con tagli fino a 400 Euro sul prezzo di listino. Vediamo nel dettaglio le promozioni in questione e fino a quando dureranno.

Sconti Amazon su laptop Huawei

HUAWEI MateBook D 14 Laptop, FullView Comfort Occhi da 14 pollici Ultrabook Notebook PC Portatile, Intel Core i7 di 11a generazione, Wi-Fi 6, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11, Italiano, Space Gray: 799 Euro

HUAWEI MateBook 14s Laptop, Display 2.5K FullView Notebook PC Portatile, Touchscreen 90 Hz, Intel Core i7-11370H, Piattaforma Intel EVO Supportata, 16GB RAM, 1TB SSD, Layout Italiano, Space Grey: 1.099 Euro

Notiamo con piacere che in entrambi i casi si raggiunge il prezzo più basso di sempre: il modello MateBook D14 gode di un taglio pari a 300 Euro, mentre il MateBook 14s vede un risparmio di 400 Euro rispetto al listino. Ambedue i computer sono venduti e spediti da Amazon e la consegna è gratuita per i clienti Prime, anche in un giorno ove possibile. Immancabile è l’opzione di acquisto a rate con Cofidis.

Se siete interessati, inoltre, si può optare per l’aggiunta di due o tre anni di garanzia per danni accidentali pagando una quota extra che varia da 50 a 102 Euro circa. Infine, facciamo presente che le offerte citate resteranno disponibili fino al 14 giugno 2022.

Rimanendo sullo stesso portale di e-commerce, ieri abbiamo proposto diversi laptop ASUS in offerta questa settimana.