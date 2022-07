Computer quantistici: Quale futuro ci aspetta? Ecco le linee guida

I computer quantistici sono dispositivi molto potenti, con una velocità ed una capacità di calcolo che va ben oltre la portata dell'informatica classica. Sono passati anni dai primi prototipi e sempre più aziende si stanno cimentando in questa nuova "corsa al quantistico". Ora è stata anche delineata una "roadmap" sul futuro di questa tecnologia.

D'altronde, lo sviluppo in continua evoluzione dell'informatica quantistica ha già raggiunto un livello di elaborazione tale da avere un vantaggio rispetto ai computer classici. Potrebbe inoltre avere applicazioni future in una vasta gamma di settori, con potenziali impieghi come lo sviluppo di materiali per batterie, la catalisi industriale e la fissazione dell'azoto.

Nel documento pubblicato su Nature, viene ad esempio esplorata la possibilità, a breve e medio termine, dell'utilizzo della simulazione quantistica su piattaforme analogiche e digitali per aiutare a valutare il potenziale di questi future applicazioni.

La "roadmap" è stata co-scritta dai ricercatori di Strathclyde, Max Planck Institute of Quantum Optics, Ludwig Maximilians University di Monaco, Munich Center for Quantum Science and Technology, University of Innsbruck, Institute for Quantum Optics and Quantum Information dell'Accademia austriaca delle scienze e Microsoft Corporation. Tutti i più grandi esperti del settore.

Il prof. Andrew Daley, del Dipartimento di Fisica di Strathclyde ed autore principale dell'articolo, ha affermato: "Negli ultimi anni ci sono stati molti progressi entusiasmanti nella simulazione quantistica analogica e digitale, dimostrando come sia uno dei campi più promettenti dell'elaborazione dell'informazione quantistica. Siamo già abbastanza avanti, sia in termini di sviluppo di algoritmi che nella disponibilità di esperimenti di simulazione quantistica analogica significativamente avanzati a livello internazionale".

"Nella storia dell'informatica, l'informatica classica e quella digitale sono coesistite per più di mezzo secolo, con una transizione graduale verso l'informatica digitale, e ci aspettiamo che la stessa cosa accada con l'emergere della simulazione quantistica", ha proseguito.

"Molte delle più promettenti applicazioni a breve termine dei computer quantistici rientrano nell'ambito della simulazione quantistica: modellare le proprietà quantistiche delle particelle microscopiche che sono direttamente rilevanti per comprendere la moderna scienza dei materiali, la fisica delle alte energie e la chimica quantistica", ha aggiunto il prof. Daley.

"I simulatori quantistici analogici stanno ora passando dalla fornitura di dimostrazioni qualitative di fenomeni fisici alla fornitura di soluzioni quantitative per problemi nativi. Nel breve termine, un modo particolarmente entusiasmante è lo sviluppo di una gamma di simulatori quantistici programmabili che ibridano tecniche digitali e analogiche. Questo combina i migliori vantaggi di entrambe le parti facendo uso delle operazioni analogiche native per produrre stati altamente entangled", ha concluso Daley.

Inoltre, per approfondire l'argomento, sapete cos'è un computer quantistico e come funziona? Ve ne abbiamo parlato in una precedente news.