Computer quantistici sempre più grandi e potenti: Il futuro è più vicino che mai

I ricercatori dell'Università del Sussex e della Universal Quantum nel Regno Unito, hanno effettuato una scoperta fondamentale sui computer quantistici. Sono infatti riusciti a capire come costruire macchine abbastanza grandi e potenti da permettere di affrontare problemi complessi e di fondamentale importanza per la società. Scopriamo come.

In un nuovo studio pubblicato sulle pagine di Nature Communications, gli scienziati hanno dimostrato, per la prima volta, che i bit quantistici (o qubit) possono essere trasferiti direttamente tra i microchip, con velocità e precisione da record. Una svolta che permetterebbe la costruzione di computer sempre più grandi e potenti, rendendo anche più facile la loro diffusione.

Con la loro innovativa tecnica, chiamata "UQ Connect", gli autori sostengono di per utilizzare i collegamenti del campo elettrico per consentire ai qubit di spostarsi da un modulo di microchip di calcolo quantistico ad un altro, con capacità senza precedenti. Ciò consentirebbe ai chip di incastrarsi tra loro proprio come i pezzi di un puzzle, così da creare macchine sempre più potenti.

I team dell'Università del Sussex e dell'Universal Quantum sono riusciti a trasportare i qubit con una percentuale di successo del 99,999993%, ad una velocità di connessione di ben 2424/s, segnando in entrambi i casi un nuovo record mondiale rispetto alle soluzioni precedenti.

"I computer quantistici sono in continua evoluzione e siamo vincolati alle dimensioni del microchip, che ne limitano il numero di bit quantistici che un singolo chip di questo tipo può ospitare. Sapevamo quindi che un approccio modulare sarebbe stata la chiave per rendere i computer quantistici abbastanza potenti da risolvere gli attuali problemi del settore", ha affermato il Prof. Winfried Hensinger, docente di tecnologie quantistiche presso l'Università del Sussex e co-fondatore di Universal Quantum.

"Nel dimostrare che possiamo collegare due chip di calcolo quantistico, un po' come un puzzle, e soprattutto che ciò funziona estremamente bene, possiamo sbloccare il potenziale per aumentare la scala collegando centinaia o addirittura migliaia di microchip di calcolo quantistico", ha aggiunto il professore.

Il vicerettore dell'Università del Sussex, il Prof. Sasha Roseneil, ha dichiarato: "Questi computer sono destinati ad avere applicazioni illimitate, dal miglioramento dello sviluppo di farmaci, alla creazione di nuovi materiali. Forse riusciranno anche a trovare soluzioni alla crisi climatica".

Rimanendo in tema, sapete davvero cos'è un computer quantistico e come funziona? Scopriamo insieme quale futuro ci aspetta con una tale tecnologia.