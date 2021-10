Computer quantistici: Una nuova tecnica fa risaltare le loro potenzialità

Due distinti gruppi di fisici, facenti parte dell'Università della Scienza e della Tecnologia della Cina, hanno sviluppato dei computer quantistici basati su differenti tecnologie. Entrambe hanno dimostrato, per alcune tipologie di problemi, la superiorità della computazione quantistica rispetto a quella tradizionale.

I due computer quantistici sono stati rispettivamente progettati mediante tecnologie distinte: uno basato su circuiti semiconduttori e l’altro sull’utilizzo della luce (fotonica). Entrambe i progetti sono stati guidati dal fisico Jian-Wei Pan. L’oggetto della ricerca, pubblicata su Physical Review Letters, è stato l’impiego di questi calcolatori basati sulla meccanica quantistica, per il calcolo delle probabilità di uscita delle porte logiche quantistiche. L'obiettivo computazionale è stato quello di calcolare la probabilità che una certa configurazione di input porti a una determinata configurazione di output. Infatti, questi sistemi accettano più stati quantici come input promuovendo lo sviluppo di più porte in uscita. A tal proposito, la tecnologia quantistica ammette l’utilizzo di tecniche di campionamento per calcolare istanze casuali della probabilità in maniera estremamente più rapida rispetto a un computer tradizionale.

Nello specifico, Pan e colleghi hanno utilizzato una tecnica chiamata campionamento del bosone gaussiano per analizzare l'output di un interferometro ottico a 144 modalità. Il team ha in tal senso dichiarato che il loro sistema ha 1043 possibili risultati, e che la loro implementazione può campionare l'output 1024 volte più velocemente di un supercomputer “classico”. Questo risultato dimostra un vantaggio quantistico in problemi di questa tipologia; essendo estremamente improbabile implementare un algoritmo tradizionale che possa eguagliare queste prestazioni. Inoltre, Pan ha affermato che un calcolo che con la loro tecnica di campionamento richiede circa un’ora impiegherebbe otto anni per essere completato su un computer basato a bit.