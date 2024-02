Il primo computer quantistico a prova di errore arriverà proprio nel 2024

Una startup chiamata QuEra si appresta a lanciare entro la fine del 2024 quello che è destinato a diventare il primo computer quantistico commerciale al mondo tollerante agli errori, un gigante silenzioso che promette di rivoluzionare il campo del calcolo quantistico.

Questa macchina, dotata di 256 qubit fisici e 10 qubit logici, rappresenta un salto qualitativo nell'ambito della computazione, offrendo una soluzione innovativa al problema della fragilità dei qubit (che ricordiamo, sono 'bit quantistici'), elementi fondamentali di questi dispositivi che finora hanno mostrato una tendenza all'errore notevolmente superiore rispetto ai bit tradizionali.

I qubit logici, creati attraverso l'entanglement quantistico di qubit fisici, permettono di memorizzare i dati in più punti contemporaneamente, riducendo così il rischio di errori durante i calcoli. Questa tecnologia, che sfrutta la ridondanza dei dati per minimizzare i punti di fallimento, si basa su un recente studio pubblicato sulla rivista Nature, che ha dimostrato il funzionamento di un computer quantistico contenente 48 qubit logici, il numero più elevato mai testato fino ad ora.

La promessa di QuEra non si ferma qui: dopo il lancio del modello iniziale, sono già in programma ulteriori computer quantistici, tra cui una macchina con 30 qubit logici e 3.000 qubit fisici prevista per il 2025, e un vero e proprio colosso da oltre 10.000 qubit fisici e 100 qubit logici atteso per il 2026. Quest'ultimo, in particolare, avrà la capacità di eseguire calcoli corretti che superano le capacità degli attuali supercomputer, usati per studiare la materia oscura nell'universo, segnando un'epoca nuova nella storia del calcolo quantistico.

La riduzione del tasso di errore, da un fallimento ogni 1.000 qubit a soli 0,5% con 48 qubit logici, apre scenari precedentemente inimmaginabili, promettendo di accelerare non solo la ricerca scientifica ma anche l'elaborazione di dati per applicazioni nel mondo reale, dalla criptografia alla simulazione di sistemi complessi.