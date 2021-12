Computer e smartphone aiutano a ridurre i sintomi della depressione: ecco come

Gli studi sulle nuove tecniche per curare la depressione hanno portato a piacevoli scoperte, ma rivisitare trattamenti ora a nostra disposizione è altrettanto importante per perfezionare la psicoterapia. Un esempio riguarda l’utilizzo di computer e smartphone per ridurre i sintomi, rivelatosi di recente un metodo efficace.

Lo studio è stato pubblicato sul Psychological Bulletin e ha visto la analisi combinata di ben 83 studi dal 1990 a oggi che hanno coinvolto un totale di oltre 15.000 persone. In questi studi randomizzati venivano confrontati un trattamento digitale con controllo inattivo, effettuato tramite computer e smartphone, e un confronto attivo con controllo da parte degli psicoterapeuti.

Il risultato? I trattamenti digitali con coinvolgimento di una componente umana sono stati i più efficaci nel mitigare la depressione, ciò in quanto, secondo l’autore principale Isaac Moshe, dottorando presso l'Università di Helsinki, l’intervento di uno psicoterapeuta convincerebbe ulteriormente il paziente a completare il trattamento. Difatti, altro dettaglio importante che ha preoccupato gli esperti è stato il basso numero di trattamenti completi in contesti sanitari.

Un intervento digitale, dunque, è più efficace rispetto alla psicoterapia faccia a faccia? Gli esperti non hanno saputo rispondere adeguatamente a questa domanda, anche perché la prima consiste nell’interazione con contenuti strutturati in forma di lezioni, con compiti a casa e questionari, mentre la seconda consiste nell’instaurazione di un dialogo con un esperto. Due forme completamente diverse, adottate entrambe professionalmente ma dall’efficacia differente.

Moshe stesso ha dichiarato quanto segue: “Data l'adozione accelerata degli interventi digitali, è sia tempestivo che importante chiedersi fino a che punto gli interventi digitali sono efficaci nel trattamento della depressione, se possono fornire alternative praticabili alla psicoterapia faccia a faccia […] Gli interventi digitali sono stati proposti come un modo per soddisfare la domanda insoddisfatta di cure psicologiche. Poiché gli interventi digitali vengono sempre più adottati all'interno dei sistemi sanitari sia pubblici che privati, abbiamo deciso di capire se questi sono efficaci quanto la terapia tradizionale”.

Egli ha concluso l’intervento spiegando che la pandemia di COVID-19 ha avuto un forte impatto sulla salute mentale in tutto il mondo e che cercare più soluzioni di trattamento è essenziale, oggi più che mai.

