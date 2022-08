Il Computer dei sogni entra in un mattoncino LEGO e ha uno schermo OLED

Dopo aver visto girare DOOM sulle casse automatiche del McDonald's, ormai non c'è poi molto di cui stupirsi. Eppure, la storia dell'ingegnere James Brown è tanto stupefacente quanto nostalgica e romantica al tempo stesso.

La storia, raccontata dai ragazzi di The Verge, ha ormai fatto il giro del mondo.

Un bel giorno, infatti, l'ingegnere era alla ricerca dei più piccoli display OLED in circolazione, con l'obiettivo di inserirli all'interno dei tasti di una tastiera, altro progetto piuttosto intrigante, simile a un brevetto Apple per la tastiera del MacBook.

Tuttavia, una progettazione più complessa e lunga del previsto ha portato Brown a riconsiderare il progetto iniziale. Il colpo di grazia al progetto arrivò quando, del tutto a sorpresa dopo essersene completamente dimenticato, il corriere gli consegnò un pacco contenente un microscopico "gameboy" di nome Thumby.

A quel punto, l'idea era ormai partorita: iniziò a partorire la scheda logica dell'intero progetto memore dell'esistenza di blocchi LEGO con batteria da 9V integrata. Il progetto era ormai pronto per spiccare il volo e, dopo aver ordinato un lotto da 5 circuiti presso un'azienda specializzata al costo di appena 40 dollari, la sua idea prese vita, come potrete osservare dai video divenuti poi virali.

Affinato il progetto, l'ingegnere ha anche iniziato a lavorare su stampi per produrre i mattoncini in resina traslucida e, ovviamente, al software interno le cui animazioni sono in larga parte procedurali. Attualmente, il progetto è a un punto interessante poiché si sta lavorando sugli input a sfioramento.

La seconda infornata è in corso d'opera e prevede circuiti a più dimensioni per ottimizzare lo spazio, una batteria integrata e una porta USB per la programmazione. Il redesign dovrebbe oltretutto consentire di sostituire l'attuale processore STM32 con una Raspberry Pi RP2040 che, secondo la fonte, potrebbe un giorno consentire anche al mattoncino di riprodurre in locale l'amato DOOM.