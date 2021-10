Il Computex di Taipei torna nel 2022: ecco le date ufficiali

Uno dei palcoscenici più importanti per le nuove tecnologie è certamente il Computex, dove lo scorso anno Lisa Su ha svelato il Ryzen con V-Cache 3D. Dopo un 2021 in cui abbiamo potuto partecipare solo in streaming, finalmente giungono buone nuove per il 2022.

L'appuntamento con il Computex 2022 è fissato per la finestra dal 24 al 27 maggio del prossimo anno e la sede dell'evento sarà il Taipei Nangang Exhibition Center Hall. Nel corso della Fiera, verranno svelate innovazioni nel campo del Computing, dell'IA, della Resilienza Digitale, Startup e Sostenibilità.

Dopo due anni dunque, finalmente il Computex torna in persona e le registrazioni per le aziende saranno aperte il 6 ottobre 2021. Dal 18 novembre, invece, prenderà il via il tour #COMPUTEXisEverywhere. Tra le tappe ci saranno Stati Uniti, Spagna, Singapore, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Malesia, Israele, Brasile e Germania.

Naturalmente si tratta di un'occasione unica per il mondo della tecnologia e dell'elettronica di consumo.

Sempre nel corso dell'appuntamento dell'anno appena trascorso, a ulteriore conferma dell'enorme risonanza dell'evento internazionale di Taipei, AMD ha svelato FidelityFX Super Resolution, la risposta del team red a chi cercava una tecnologia di upsampling universale e open source per le proprie schede video, rilasciata poi a distanza di pochissime settimane dalla sua presentazione.