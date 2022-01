Il mio comune sarà coperto dalla fibra FTTH nel 2022? Come verificare

Con il passare dei mesi, cresce in Italia la copertura della fibra ottica FTTH nel nostro paese. Gli ultimi dati parlano di 3230 comuni in commercializzazione nel piano BUL, 1845 comuni collaudati positivamente e 5366 cantieri aperti. Tuttavia, nonostante i numeri in crescita, mancano all'appello ancora diversi centri.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico è disponibile un nuovo tool ad hoc, accessibile attraverso questo indirizzo.

Collegandosi nella pagina dedicata, è possibile inserire regione, comune ed indirizzo per trovarsi di fronte a tutte le informazioni del caso.

Lo strumento infatti permette non solo di identificare l'area in cui si trova il vostro comune (qui spieghiamo la differenza tra aree bianche, nere e grigie), ma anche se è in corso un intervento o meno. Nel nostro caso, leggiamo che l'intervento pubblico è in corso.

Per ottenere una stima più precisa ci si può collegare alla mappa del sito del Governo, inserendo in alto a sinistra l'indirizzo o il comune. In calce sarà visibile un grafico con tanto di linea temporale sia per la fibra ottica FTTH che per quella wireless, con le relative informazioni sulla presunta data di operatività. Ovviamente tali date sono indicative e potrebbero non essere veritiere.