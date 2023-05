Può una comune sedia IKEA spegnere il monitor del computer? La storia vi sorprenderà

Pensate di arrivare alla vostra scrivania di fiducia, sedervi e notare che il monitor che avevate acceso in precedenza si è spento. In un contesto di questo tipo, pensate che qualcun altro sia passato per la stanza o che ci sia qualche problema con la spina, ma poi vi accorgete che la causa sembra essere un'altra.

Date dunque uno sguardo alla sedia IKEA che avete appena acquistato, che risulta tra l'altro essere un modello particolarmente popolare. Non vi sembra ci sia nulla di strano: d'altronde, è una sedia da ufficio. Successivamente, però, decidete di condividere il tutto sul Web e scoprite che ci sono effettivamente altre segnalazioni relative a sedie che spengono i monitor.

Non era insomma la vostra immaginazione e quanto appena spiegato non è una situazione frutto della nostra mente, visto che è esattamente quanto raccontato da Ernie Smith in un articolo di VICE datato 4 maggio 2023. Sì, avete capito bene: è tutto vero, una comune sedia IKEA può potenzialmente fare questo. Chiaramente in questo caso l'esempio del brand IKEA è legato a quanto spiegato da VICE, ma il contesto è più ampio.

Ciò che non esattamente tutti potrebbero avere ben presente, infatti, è che effettivamente una comune sedia da ufficio regolabile come quella al centro di questa storia, modello MARKUS, potrebbe generare elettricità statica. Quest'ultima in determinati contesti potrebbe essere sufficiente per "condizionare" il funzionamento di determinati modelli di monitor, per via di questioni legate, ad esempio, al cuscino o all'elevatore della sedia.

Spiegato questo, quanto accaduto di recente a Felix Häcker, developer tedesco impegnato nel progetto open source GNOME, risulta sicuramente più comprensibile. In un thread di Mastodon diventato virale, infatti, lo sviluppatore ha spiegato di aver avuto problemi con la succitata sedia IKEA e un monitor 4K. Häcker si è detto incredulo di quanto accaduto, dato che non pensava che il tutto fosse possibile, affermando che la questione si è risolta cambiando sedia.

Il developer ha spiegato che, in quel contesto, il monitor si spegneva quando lui si alzava o sedeva. Häcker ha inoltre svelato che inizialmente pensava che nessuno gli avrebbe creduto. "Come puoi anche solo comunicare in modo credibile un problema così assurdo a qualcun altro?", si è chiesto lo sviluppatore. Tuttavia, una volta segnalata sul Web la vicenda, è emerso che anche altre persone hanno avuto problemi simili col medesimo modello di sedia o in generale con sedie da ufficio. Tra argomentazioni su fili di rame per "mettere a terra" le sedie e discussioni varie, il Web sta insomma ricordando a tutti cosa può potenzialmente accadere in campo di scariche elettrostatiche.