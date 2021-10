In quali comuni lo switch off al DVB-T2 MPEG-4 avverrà in ritardo? La lista

Manca sempre meno al via allo switch off all'MPEG-4: il 20 Ottobre ormai è vicino e Mediaset e Rai si stanno preparando ad abbracciare questo nuovo standard.

Dopo avervi spiegato come verificare se la vostra TV è compatibile con il DVB-T2 e MPEG-4, oggi andiamo ad analizzare un altro aspetto: il calendario.

In alcuni comuni, infatti, lo switch off all'HD avverrà o in anticipo o in ritardo, e come sempre è possibile accedere rapidamente a questo elenco direttamente attraverso un tool ad hoc predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico: è possibile filtrare per provincia per vedere in quali comuni inizierà e finirà il passaggio. Per quelli che non sono presenti nell'elenco, invece, si applica il calendario classico.

Di seguito, invece, i canali Rai e Mediaset che dal 20 Ottobre 2021 saranno disponibili solo in HD:

Rai 4 – Posizione di telecomando (LCN) 21

Rai 5 – Posizione di telecomando (LCN) 23

Rai Movie – Posizione di telecomando (LCN) 24

Rai Yoyo – Posizione di telecomando (LCN) 43

Rai Sport+ HD – Posizione di telecomando (LCN) 57

Rai Storia – Posizione di telecomando (LCN) 54

Rai Gulp – Posizione di telecomando (LCN) 42

Rai Premium – Posizione di telecomando (LCN)25

Rai Scuola – Posizione di telecomando (LCN) 146

TGCOM24 – Posizione di telecomando (LCN): 51

Mediaset Italia 2 – Posizione di telecomando (LCN): 66

Boing Plus – Posizione di telecomando (LCN): 45

Radio 105 – Posizione di telecomando (LCN): 157

R101 TV – Posizione di telecomando (LCN): 167

Virgin Radio TV – Posizione di telecomando (LCN): 257

Per tutte le informazioni su come sintonizzare i canali HD dal 20 Ottobre 2021, vi rimandiamo al nostro approfondimento.