Comunicare agli astronauti NASA del loro viaggio sulla Luna non è stato facile

La NASA ha svelato ufficialmente il nome degli astronauti che andranno sulla luna con le missioni Artemis. Tuttavia, l'annuncio agli astronauti è stato fatto in un modo abbastanza particolare e ci ha pensato Joseph Acaba, capo dell'ufficio astronauti dell'agenzia spaziale, che ha voluti informarli in modo memorabile.

"Volevo trovare un modo per mettere tutte quelle persone nella stessa stanza senza che sapessero cosa fosse per rendere speciale quel momento per loro", ha dichiarato Acaba al New York Times. "A quanto pare però organizzare una festa dicendo 'Sorpresa! Stai andando sulla Luna' è comicamente difficile da coordinare, anche con le persone più competenti del pianeta."

Acaba doveva assicurarsi che l'equipaggio selezionato fosse in giro lo stesso giorno al Johnson Space Center. Così il capo dell'ufficio ha dovuto coordinarsi con tutti loro in un modo non sospetto, attirandoli all'interno della stessa stanza con la scusa di una riunione di lavoro. Farlo, così come racconta l'esperto al giornale, non è stato facile.

Victor Glover, il pilota della missione, era appena uscito da un pranzo di lavoro. Christina Koch, la specialista della missione, era al Neutral Buoyancy Lab a chilometri di distanza e pensava di poter partecipare in videoconferenza (ma Acaba ha rifiutato categoricamente). Reid Wiseman, il comandante della missione, era bloccato a un appuntamento dal dottore.

Alla fine, però, i tre astronauti sono finalmente arrivati ​​nel suo ufficio e Acaba ha comunicato loro la notizia. Insomma, sarà più semplice portarli sulla luna che farli incontrare tutti e tre all'interno della stessa stanza.