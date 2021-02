È stato trovato un modo per comunicare perfettamente con delle persone mentre sognano

È stato scoperto un nuovo fenomeno che gli esperti descrivono come "sogno interattivo", in cui le persone che si trovano in uno stato di sonno profondo, o stanno facendo dei sogni lucidi, sono in grado di seguire istruzioni, rispondere a semplici domande e persino risolvere problemi matematici di base.

"Abbiamo scoperto che gli individui nel sonno REM possono interagire con uno sperimentatore e impegnarsi in una comunicazione in tempo reale", afferma lo psicologo Ken Paller della Northwestern University. "Abbiamo anche dimostrato che i sognatori sono in grado di comprendere le domande, impegnarsi in operazioni di memoria di lavoro e produrre risposte".

Sono stati esaminate 36 persone in esperimenti di quattro diversi laboratori. Mentre si trovavano nello stato più profondo del sonno, gli esperti hanno interagito con i partecipanti allo studio attraverso audio parlato, luci lampeggianti e tocco (tutto questo mentre i volontari erano monitorati da strumenti elettroencefalografici).

Le risposte sono state date attraverso movimenti oculari o movimenti dei muscoli facciali. In 57 sessioni di sonno, almeno una risposta corretta a una domanda è stata osservata nel 47% delle sessioni in cui il sogno lucido è stato successivamente confermato dal partecipante. Gli individui coinvolti nello studio di solito venivano svegliati dopo una risposta positiva per indurli a riferire i loro sogni.

Gli input esterni venivano ricordati come sovrapposti al sogno; mentre in altri sono stati recepiti dalla persona che stava dormendo attraverso qualcosa all'interno del sogno, come ad esempio una radio o un messaggio via telefono. La ricerca potrebbe essere utile per lo studio futuro dei sogni, della memoria e dell'importanza del sonno per memorizzare i ricordi.