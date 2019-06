È stato trovato un 'comunissimo' pesce rosso con delle dimensioni incredibili

Il pesce rosso è uno degli animali più comuni che è possibile trovare nelle case, e recentemente ne è stato trovato uno incredibilmente grande nel fiume Niagara, a New York.

Il pesce, trovato dalla Buffalo Niagara Waterkeeper (BNW), un'organizzazione non profit impegnata a proteggere lo spartiacque del fiume e del lago Erie, si pensa essere stato abbandonato in queste acque o che sia sopravvissuto ad un viaggio dal gabinetto.

A trovare l'esemplare nel Black Rock Canal del fiume è stato Marcus Rosten, che ha prontamente fotografato l'esemplare e caricato la foto su Facebook il 14 giugno. Secondo quanto descritto dal post, il "pesciolino" misurava ben 36 centimetri di lunghezza, ma non è un record, perché nel 2013 è stato catturato un pesce rosso ancora più grande, lungo 61 centimetri e pesante 2 chili.

Secondo il Dipartimento di conservazione ambientale dello Stato di New York, il pesce rosso (Carassius auratus auratus) è originario dell'Asia orientale e appartiene alla famiglia delle carpe. Solitamente raggiungono dimensioni di circa 3 o 5 cm di lunghezza quando vivono negli acquari, e al massimo, in cattività, arrivano fino a 15 cm.

Ma quando i pesci rossi vengono rilasciati in corsi d'acqua e fiumi, possono crescere anche da 31 a 36 cm di lunghezza. Ai giorni d'oggi avvistare un pesce rosso a New York non è raro, visto che può sopravvivere per tutto l'anno lungo lo spartiacque del fiume e si riproduce molto velocemente.

Ad esempio, nel 2012 sono stati rilasciati, in un lago in Colorado, una manciata di pesci rossi, che in tre anni si sono moltiplicati in modo esponenziale arrivando a toccare la migliaia di unità. Questi pesci competono direttamente con i pesci nativi, e in gran numero possono sconvolgere la naturale biodiversità degli ambienti di acqua dolce.

"Le specie acquatiche invasive che non appartengono naturalmente ai grandi laghi, come questo pesce rosso, e sono una costante minaccia per la salute delle popolazioni di animali selvatici nativi e dei loro habitat", ha affermato a Live Science un rappresentante di BNW.