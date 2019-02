Con Paypal Infinity gratis per un un mese, poi prezzo bloccato a 4,99€

Super offerta per Infinity, la piattaforma di video on-demand in streaming di proprietà di Mediaset. Con Paypal è possibile provare il servizio in modo assolutamente gratuito, se si decide poi di sottoscrivere abbonamento, il prezzo è bloccato per un anno a 4.99€.

Torna l'offerta in partner tra Paypal e Infinity, abbonandosi al servizio usando Paypal come metodo di pagamento, è possibile usufruire di un mese gratuito per provare il portale di film e serie TV in streaming di Mediaset.

Come usufruire della promozione Paypal-Infinity? È sufficiente utilizzare il codice PAYPAL19 in fase di check-out, e, come detto, scegliere Paypal come metodo di pagamento. Normalmente il servizio è offerto a 7,90€ al mese, nonostante le offerte, specie quelle dedicate agli ex abbonati, siano molto frequenti. Questa, ad ogni modo, è particolarmente conveniente.

Terminato il mese di prova, salvo disdetta, verrà attivato un abbonamento con canone mensile di 4,99€, il prezzo è bloccato per 12 mesi.

Due le condizioni: non essere mai stati abbonati al servizio, l'offerta è dedicata esclusivamente a chi deve provare Infinity per la prima volta, e, quindi, avere chiaramente anche un account Paypal, che comunque può essere creato facilmente e gratuitamente in qualsiasi momento. In questo modo l'offerta di un primo mese gratis per i nuovi abbonati non si discosta molto da quella offerta da Netflix, tuttavia qui si aggiunge anche un vantaggioso prezzo mensile bloccato per un anno intero. Davvero niente male.



Codice offerta: PAYPAL19