Con PayPal ora è più facile raccogliere i soldi dagli amici per un regalo

Ultimamente stanno diventando molti i modi per scambiarsi soldi con i conoscenti. È possibile inviare denaro tramite Facebook Messenger, a breve tramite Apple Pay Cash oppure con valide alternative come Circle Pay.

In queste ore PayPal ha lanciato un'altra nuova funzionalità per rendere più facile una raccolta di soldi tra amici per un obiettivo comune, come un regalo. Si chiama "Money Pools " e può essere utilizzato per tenere traccia dei contributi di tutti ed essere sicuri quindi che ad esempio, tutti i tuoi fratelli, hanno dato la loro quota per il regalo di Natale della mamma.

E' possibile personalizzare ogni pool di denaro impostando un obiettivo e una scadenza, nonché digitando una descrizione di quale regalo o bolletta si sta pagando. E' possibile anche aggiungere una foto di copertina. Inoltre si può scegliere se rendere pubblici i nomi dei contributori oppure di tenerli privati.

La nuova funzionalità permette quindi di formare gruppi di persone che partecipano ad una somma preimpostata, versando ognuno la loro quota. L'applicazione permette di invitare facilmente gli amici al pool, ad esempio condividendo il link di accesso su whatsapp, e ci ricorderà in ogni momento chi non ha ancora partecipato.