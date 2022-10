Un concept iniziale di Windows 8 è emerso in un video

In seguito alla questione del suono di avvio di Windows 8, torniamo ad approfondire alcune curiosità relative al sistema operativo di Microsoft. Infatti, in un video è emerso un concept iniziale dell'OS, che mostra come l'azienda di Redmond stava immaginando il tutto.

A tal proposito, secondo quanto riportato da The Verge, lo sviluppo di Windows 8 iniziò nella primavera del 2010. Nella fase iniziale in cui si stava pensando a come realizzare le idee nella mente del team di Microsoft, a un certo punto, nell'ambito di un evento al Seattle Convention Center a cui partecipò l'intero team legato a Windows (che all'epoca era composto da circa 5.000 persone), comparve un video.

Quest'ultimo è proprio quello che è stato pubblicato il 30 settembre 2022 sul canale YouTube Hardcore Software. Il contributo risulta interessante, in quanto al suo interno di sono vari concept legati a Windows 8, compresa un'idea iniziale relativa al menu Start e alla visione touch-friendly verso cui si stava dirigendo il progetto.

In parole povere, quanto si può vedere nel video sono alcune idee che Microsoft aveva per Windows 8 nella fase iniziale dello sviluppo del sistema operativo. Ricordiamo per il resto che Windows 8 è stato lanciato il 24 settembre 2012, ovvero ormai più di 10 anni fa.