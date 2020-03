Un concept mostra un incredibile iPhone 12 pieghevole

Dopo i primi leak di qualche giorno fa, torniamo a parlare della prossima gamma di smartphone di Apple, che dovrebbe essere annunciata nel corso del 2020 (la presentazione solitamente si tiene a settembre).

In particolare, stando anche a quanto riportato da BGR e iDownloadBlog e come potete vedere nel video pubblicato da Iskander Utebayev su Instagram, è stato pubblicato online un contenuto multimediale che immagina come potrebbe essere un iPhone 12 pieghevole. Il concept ha delle idee piuttosto interessanti. Ad esempio, basta uno swipe dal basso verso l'altro per attivare il meccanismo che "apre" lo smartphone.

Inoltre, è presente un ampio schermo esterno che consente all'utente di effettuare tutte le operazioni del caso, come, ad esempio, utilizzare Instagram. Se c'è un'applicazione aperta mentre lo smartphone viene "chiuso", quest'ultima viene "spostata" sul display esterno e si può continuare a utilizzarla normalmente. Insomma, sicuramente stiamo parlando di un concept futuristico, che probabilmente non vedrà mai la luce. Tuttavia, è comunque intrigante vedere fino a dove può arrivare la fantasia e la dedizione degli appassionati del mondo smartphone.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: Iskander Utebayev è lo stesso artista che aveva realizzato il video concept dell'hoverboard volante di Tesla. L'autore del concept ha dato un nome allo smartphone immaginato nel contenuto multimediale che potete vedere qui sotto: iPhone 12 Flip.