Questo è il primo concept di un Samsung Galaxy estensibile ed è bellissimo

Non solo pieghevoli: il nuovo decennio ci ha riservato sorprese che nel mondo smartphone non si assaporavano da tempo ed è già passato più di un anno dall'ultimo contatto con una di queste avveniristiche possibilità.

Già nel febbraio 2021, infatti, abbiamo provato OPPO X 2021, il primo prototipo di smartphone arrotolabile, o "rollable", rimanendo a dir poco ammaliati dalla sua tecnologia.

Mentre le voci di corridoio iniziano a circolare con maggiore intensità per brand più o meno noti, sapevamo che era solo questione di tempo prima che di scoprire il brevetto Samsung per uno smartphone arrotolabile.

A distanza di due mesi esatti da quella notizia arriva, finalmente, anche un interessante concept di quello che potrebbe essere il primo dispositivo Samsung estensibile.

Potete ammirarlo in calce, nato da una collaborazione tra SamMobile e l'artista Jermaine Smit. Per l'esattezza, i brevetti su cui è basato il concept sono quelli pubblicati nel corso del 2022 e presumibilmente registrati da Samsung già un paio d'anni fa.

Una cosa è certa: qualunque sia il destino di questo form factor, il fatto che a lavorarci ci sia anche uno dei principali player del mercato mobile (e del mercato dei foldable) significa molto per il futuro degli schermi flessibili in generale e dell'innovazione in campo smartphone.