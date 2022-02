Il concerto dei Foo Fighters nel Metaverso è stato un disastro: utenti e fan delusi

Il concerto dei Foo Fighters nel Metaverso, a quanto pare, è stato un enorme flop. Gli utenti e fan della band di Dave Grohl, attraverso i social hanno manifestato tutta la loro delusione per quanto accaduto durante la live del Super Bowl andata in onda su Horizon Venues.

Tramite Twitter ed altri social, infatti, si sono moltiplicate le segnalazioni di problemi di vario tipo riscontrati durante la diretta, che sarebbe stata estremamente difficile da seguire.

Uno spettatore senza mezzi termini afferma che "Meta ha distrutto un concerto", ma ulteriori informazioni sono giunte dal podcaster Kent Bye, specializzato in realtà virtuale, che ha descritto la deludente esperienza in un thread dettagliato su Twitter.

A quanto pare, Horizon Venues non si sarebbe aperto fino alle 20, cinque minuti prima del via ufficiale, e la lobby sarebbe crashata più volte al punto che molte persone non sarebbero riuscite proprio ad entrare. Kent osserva che "non c'era un modo intuitivo per partecipare al concerto e molti non sono mai riusciti a partecipare".

A finire sotto la lente però sono state anche le riprese, che non sono state giudicate positivamente dallo stesso podcast. Insomma, è stata un'esperienza non certo esaltante per i numerosi fan della band americana.

