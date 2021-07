Si è concluso il più grande test sulla 'settimana di lavoro da 4 giorni': ecco i risultati

Ottime notizie dall'Islanda, dove si è recentemente concluso il più grande test sulla "settimana lavorativa da 4 giorni". Tutti gli impiegati, infatti, potrebbero trovarsi di fronte a un cambiamento sostanziale del paradigma lavorativo. Il test è stato un "successo travolgente" secondo un rapporto della BBC. Vediamolo in dettaglio.

Le prove in Islanda sono state condotte tra il 2015 e il 2019 ed è stato osservato un'incredibile aumento del 39,9% della produttività (simile ai risultati di Microsoft). Sull'isola, i lavoratori hanno ricevuto la stessa retribuzione per orari di lavoro più brevi, passando da una settimana lavorativa di 40 ore a una di 35 o 36 ore. Nella maggior parte dei luoghi di lavoro la produttività è rimasta invariata o è addirittura migliorata.

Sono stati "solo" 2.500 i fortunati ad aver provato la "settimana corta", circa l'1% della popolazione attiva islandese. L'Associazione per la Democrazia Sostenibile (Alda) in Islanda ha affermato che l'86% della forza lavoro è già passata ad orari più brevi, o avrà il diritto di farlo in futuro.

"La più grande sperimentazione al mondo di una settimana lavorativa più corta nel settore pubblico è stata sotto ogni aspetto un successo travolgente", afferma Will Stronge, direttore della ricerca del gruppo di esperti che ha osservato i risultati del test. "Dimostra che il settore pubblico è maturo per essere un pioniere delle settimane lavorative più brevi e che si possono trarre lezioni per altri governi".

Altre prove sono state avviate in Spagna e Nuova Zelanda (anche in Giappone). Tutti questi test, un giorno, potrebbero portare all'utilizzo diffuso della settimana di quattro giorni. Certo, sicuramente il processo è ancora lungo e, senza alcun dubbio, ci vorrà ancora del tempo per farlo diventare un nuovo standard.