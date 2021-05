Concluso il quinto volo di Ingenuity su Marte: ora il drone passerà alla fase 'operativa'

Il drone Ingenuity sta compiendo incredibili progressi su Marte, dimostrandosi un velivolo di eccezionale portata, tanto da permettere agli scienziati di adoperarlo anche per una missione "estesa". Ingenuity ha appena compiuto il suo quinto volo, stabilendo nuovi record.

La NASA ci informa che anche questa performance di volo è stata un successo. Potrà sembrare ormai una routine banale e di poco interesse vedere lo stesso drone fare avanti e indietro su Marte senza un reale scopo, ma va considerato che è grazie a questo piccolo velivolo che adesso possiamo parlare della "conquista di cieli alieni".

Gli ingegneri costruttori sono consapevoli che il robot potrebbe fare molto di più sul pianeta rosso, quindi - adesso che il quinto volo è andato bene - Ingenuity d'ora in avanti si troverà nella fase "operativa" della sua missione, non più "dimostrativa". Il compito dell'elicottero era quello di dimostrare, appunto, che la tecnologia con cui è stato costruito fosse affidabile, aprendo la strada per la costruzione di possibili "figli di Ingenuity".

Ora invece il drone avrà una parte attiva nella missione Mars 2020, analizzando i terreni sui quali Perseverance dovrà arrampicarsi, al fine di rendere la vita più facile ad uno dei rover più stupefacenti di sempre.

"Il quinto volo del Mars Helicopter è un altro grande risultato per l'agenzia", ​​ha affermato Bob Pearce, amministratore associato della Direzione della missione di ricerca aeronautica della NASA. "Il continuo successo di Ingenuity dimostra il valore di riunire i punti di forza di tutta l'agenzia per creare una visione del futuro, ovvero far volare un aereo su un altro pianeta!"

L'elicottero Ingenuity ha completato il 7 maggio 2021 il suo quinto volo, arrivando in una nuova zona d'atterraggio e abbandonando la compagnia di Perseverance, spingendosi verso SUD a circa 129 metri di distanza. Prima di posarsi nella sua nuova "casa", il drone ha anche raggiunto un record di altezza, portandosi a ben 10 metri di quota (scattando delle foto a colori del panorama).

Ora verrà data precedenza a Perseverance e alla sua missione di raccolta campioni, ma Ingenuity potrà dare una mano concreta in tal senso, anche se i suoi voli dovessero diminuire di frequenza.