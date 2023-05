Condivisione password: Prime Video coccola i suoi utenti 'scrocconi'

Mentre nelle ultime ore si è infiammato il dibattito sulla questione sharing, dopo che Netflix ha annunciato il blocco alla condivisione anche per l'Italia, Prime Video "coccola" i suoi utenti ribadendo la sua posizione su Twitter.

Con un cinguettio decisamente amichevole, la piattaforma di streaming che fa capo al gruppo Amazon ha condiviso la foto della schermata di login della sua app con diversi profili attivi, i cui nomi formano la frase "Tutti quelli che mi hanno rubato la password", il tutto accompagnato dalla didascalia "Amici scrocconi, questo tweet è per voi".

Ovviamente il riferimento alla questione condivisione è palese e non c'è bisogno di troppe spiegazioni, ma farà sicuramente piacere che l'azienda di Seattle ci abbia tenuto a ribadire la sua politica in merito a questa opzione, evidentemente molto utilizzata nel Bel Paese.

Sebbene siano condivisibili i malumori degli utenti riguardo le nuove regole di Netflix, tuttavia, è difficile anche condannare questo suo nuovo approccio, soprattutto in un periodo di contrazione per il settore in generale, frutto sia della sempre più ampia offerta dei competitor (Disney+ in primis) che della situazione economica globale.

Una mossa, quella del colosso dell'intrattenimento di Reed Hastings, che va ad aggiungersi a un'altra politica piuttosto chiacchierata negli ultimi mesi, vale a dire il profilo con pubblicità approdato su Netflix a novembre.