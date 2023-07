Condizionatore fisso senza motore esterno? È possibile con questi modelli

Se nella giornata di ieri abbiamo riportato su queste pagine le migliori offerte Amazon sui climatizzatori, oggi ci soffermiamo su un’altra tipologia di condizionatori: quelli fissi senza motori esterni.

Gli impianti di climatizzazione fissi senza motori esterni garantiscono un elevato comfort a fronte di un minimo impatto architettonico e si montano in maniera semplice ed immediata solo con due fori. A proporli è Olimpia Splendid che con la sua gamma Unico offre agli utenti una serie di opzioni molto interessanti:

Di seguito i prezzi:

Olimpia Splendid 02120 Climatizzatore Senza Unità Esterna Unico Art 12 HP CVA Caldo Freddo, 2,6 Kw Freddo, 2,4 Kw Caldo, Motore Inverter, Wi-Fi Ready, Bianco [Classe di efficienza energetica A]: 1455 Euro

Olimpia Splendid Climatizzatore UNICO EASY S1 HP 02036 Pompa di Calore - Senza Unita Esterna, Bianco, 8000 BTU/h HP [Classe di efficienza energetica A]: 789 Euro

Olimpia Splendid 01868 Climatizzatore Fisso senza Unità Esterna Unico Pro Inverter 14 HP con Pompa di Calore, Superpotente 2.9 kW/2.6 kW: 1590 Euro

Olimpia Splendid 02121 Climatizzatore Senza Unità Esterna Unico Art 12 SF CVA, 2,6 Kw, Motore Inverter, Wi-Fi Ready, bianco: 1499 Euro

Olimpia Splendid 01503 Climatizzatore Fisso senza Unità Esterna Unico Air 8 SF, Wi-Fi Ready, Bianco, 1.8 KW: 918 Euro

Olimpia Splendid 02137 Climatizzatore Senza Unità Esterna Unico Art 12 HP RFA Caldo Freddo, 2,7 Kw Freddo, 2,5 Kw Caldo, Wi-Fi Ready, Bianco: 1245 Euro

Olimpia Splendid 02136 Climatizzatore Senza Unità Esterna Unico Art 12 SF RFA, 2,7 Kw, Wi-Fi Ready, Bianco: 1186,18 Euro

Olimpia Splendid OS-0/1273-1996 Climatizzatore Fisso Senza unità Esterna Unico Twin, Master+Wall, Caldo Freddo, 2.6 KW: 2384,74 Euro

Su alcuni modelli è anche disponibile il pagamento a rate con Amazon, oltre che con Cofidis.

Non solo ti abbiamo proposto il prodotto che tanto desideravi ad un prezzo scontatissimo, ti sveliamo anche come risparmiare altri 20 euro aprendo un ottimo conto online. Sì, perché sei ad un click dall'avere HYPE Next e tutti i suoi numerosi vantaggi: guadagni ottieni cashback, ricarichi gratis la carta e compri serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione inclusa sugli acquisti online. Costa 2.90 euro al mese, lo apri in 5 minuti e ottieni 20 euro di bonus una volta eseguita validamente la prima ricarica. Tutto chiaro? Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!