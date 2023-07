Condizionatori portatili, le migliori offerte di luglio 2023 su Amazon

Se per molti utenti è sufficiente dare un'occhiata ai migliori ventilatori portatili in commercio per risolvere i propri problemi con il caldo, chi soffre particolarmente le temperature record dell'estate 2023 potrebbe aver bisogno di un condizionatore portatile.

Per questo motivo, abbiamo passato in rassegna alcune delle offerte più interessanti attualmente presenti su Amazon Italia.

Partiamo dai prezzi più contenuti, dove troviamo un prodotto interessante e compatto, una torretta prodotta da Klarstein, con serbatoio integrato da 7 litri che garantisce oltre 8 ore di autonomia e consumi fino a 85W. Lo potete trovare a 199,99 euro, ma spuntando la casella nella pagina otterrete il 5% di sconto aggiuntivo per un totale finale di 189,99 euro.

Sempre nella stessa fascia di prezzo troviamo questo condizionatore portatile prodotto da Rintuf e venduto e spedito da terzi su Amazon Italia. Tenuto conto di questo fattore, comunque il prezzo risulta particolarmente interessante, oltre a essere comunque coperto dalla garanzia A-Z di Amazon. Spuntando il coupon da 30 euro in pagina, si potrà acquistare ad appena 169,99 euro, per un prodotto da 9.000 BTU (2.6 kW) che però necessita di tubo verso l'esterno e quindi di eventuale adattatore per finestra.



Restando su terzi, segnaliamo anche questo Shinco da 12.000 BTU, che parte da 339 euro ma che, con lo sconto da 50 euro in pagina, arriva ad appena 289,99 euro.

Tornando su Klarstein, segnaliamo questo interessante 4 in 1 da 10.000 BTU (3 kW) con tubo e guarnizione per finestre già in confezione. Il prezzo parte da 429,99 euro, ma in pagina c'è un interessante sconto del 25% che lo porta al finale di appena 322,49 euro.