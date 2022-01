Le condizioni infernali della 'Terra primordiale' erano più estreme di quanto pensiamo?

Il nostro magnifico pianeta blu è stato, ed è tutt’oggi, culla per miriadi di specie animali e vegetali, ma non è sempre stato così. Miliardi di anni orsono la Terra era un pianeta inospitale, su cui si scatenavano cataclismi inimmaginabili. Oggi una nuova ricerca ipotizza che tali condizioni erano molto più estreme di quanto crediamo.

Un team di ricerca dell’Università di Leeds, setacciando i dati relativi alle condizioni terrestri miliardi di anni orsono, ha rivelato che le condizioni ambientali verificatesi sul nostro pianeta non solo non erano favorevoli come quelle odierne, ma potrebbero essere state ancora peggiori di quanto immaginassimo. Si trattava di un vero e proprio “inferno” ostile alla vita complessa.

Secondo i ricercatori, una delle componenti più sottovalutate è stato proprio l’influsso dei livelli di radiazione ultravioletta proveniente dal Sole. I raggi UV, senza l’appropriata schermatura dell’atmosfera e del campo magnetico terrestre, bersagliavano senza sosta la superficie e secondo le attuali stime la loro intensità era superiore di ben 10 volte rispetto al valore ipotizzato in precedenza. A proposito, sapevate che all'interno del nucleo della Terra c'è parte del Sole?

L’intervallo considerato dallo studio si è incentrato sugli ultimi 2,4 miliardi di anni, partendo dall’immane “Grande evento ossidativo”. In questo periodo i livelli di ossigeno atmosferico videro un aumento repentino. L’evento, catastrofico per le primordiali forme di vita anaerobiche, ha il potenziale di fornire agli scienziati un palco di conoscenze che potrebbe erudire sia sulle condizioni del nostro pianeta, sia sui processi di formazione atmosferica di altri sistemi planetari.

Gregory Cooke, astrofisico dell'Università di Leeds nel Regno Unito, ha dichiarato "Sappiamo che le radiazioni UV possono avere effetti disastrosi se la vita vi è esposta per lunghi periodi" e, specificando i possibili meccanismi di adattamento evolutivo perpetrato da alcuni organismi, continua "Sebbene quantità elevate di radiazioni UV non impedissero l'emergere o l'evoluzione della vita, potrebbero aver agito come una pressione di selezione, con organismi più in grado di far fronte a maggiori quantità di radiazioni UV, ricevendo un vantaggio".

Gli scienziati ipotizzano che le maggiori quantità di radiazioni UV avrebbero bersagliato la Terra a causa del sottile strato di ozono presente al tempo. Tale “schermatura atmosferica” è indotta da diversi fattori, il più importante dei quali è rappresentato dal quantitativo di ossigeno atmosferico, che subisce processi di conversione in ozono.

Le stime conferiscono a questo periodo livelli di ossigeno atmosferico nell’ordine dell’1% rispetto ai livelli attuali. Tale valore era considerato sufficiente a limitare le azioni catastrofiche dei raggi UV, ma oggi, grazie all’utilizzo di simulazioni digitali, è stato necessario aumentare il “range minimo” a livelli di ossigeno prossimi al 5-10%.

In quest’ottica, il nostro pianeta è stato circondato per lunghi periodi da uno strato di ozono insufficiente a bloccare i raggi UV, i quali, imperversando in misura ben maggiore, non solo hanno avuto effetto sullo sviluppo della vita terrestre, ma potrebbero essere stati responsabili di estinzioni di massa nel corso delle ere.

A riprova dell’effetto dei raggi UV sulla vita, possiamo ricordare che circa 400 milioni di anni fa, quando i livelli di ossigeno hanno subito un notevole aumento, forme di vita più complesse hanno dato inizio al loro percorso evolutivo. In relazione alla comparsa delle forme di vita, un precedente studio analizzò l'evoluzione chimica come origine della vita sulla Terra.

Consapevoli del potenziale distruttivo e della neo-esigua difesa a cui l’atmosfera sembrerebbe aver contribuito, gli scienziati dello studio non solo esortano ad una riconsiderazione delle stime precedenti, ma auspicano un approfondimento degli studi.