Uno dei condomini più grandi del mondo si trova in Russia: ospita più di 18.000 persone

I formicai sono le più complesse strutture sociali che è possibile trovare nel mondo naturale, ma anche gli esseri umani non scherzano quando vogliono realizzare edifici imponenti. Alle porte di San Pietroburgo alcuni ingegneri hanno realizzato un condominio gigantesco capace di ospitare centinaia di famiglie.

Noto in Russia come Novyj Okkervil, questo condominio è immenso: dispone di 3.708 appartamenti più tutte le scale e i corridoi che servono per collegare le abitazioni ai suoi 35 ingressi. Costruito nel 2015, quest'opera ingegneristica ha anche 25 livelli, 6 appartamenti per ciascun piano (di ogni sezione) e 4 ascensori incredibilmente veloci per ciascun ingresso.

Trattasi di uno degli edifici abitati più grandi del mondo: dalla fine della sua realizzazione è stato mediamente abitato ogni giorno da 18.000 persone, seppur possa contenerne fino a 20.000.

Precisamente si trova nella città di Kúdrovo, al confine con San Pietroburgo, e secondo l'idea dei suoi realizzatori doveva costituire a sua volta una piccola metropoli.

A differenza però di altri edifici realizzati a cavallo degli ultimi tempi, il Novy Okkervil non è un palazzo a prova di apocalisse come il Survival Condo costruito in Kansas. Non dispone di tutte quelle strutture e tecnologie necessarie per sopravvivere a un attacco nucleare e la sua popolazione non ha accesso a laboratori o lotti di terra sotterranei, grazie ai quali coltivare verdure e ortaggi.

L'edificio comunque è divenuto molto famoso e apprezzato in Russia, tanto che diverse famiglie provenienti dalle campagne limitrofe hanno lottato per ottenere un'abitazione, elogiandone la struttura e ignorando le critiche provenienti da parte di alcuni utenti e osservatori occidentali.

Secondo i suoi abitanti, questo condominio dispone di abitazioni che costano relativamente poco, almeno rispetto ad altre aree urbane del paese, e permette a moltissimi utenti di vivere vicino al proprio luogo di lavoro.

Non sarà un caso che questa tipologia di strutture sia conosciuta in Russia con il termine (per noi dispregiativo) di colonia o formicaio. Qui le persone vivono in gruppo e si sentono felici di abitare in una comunità molto coesa, che dispone di tutti i comfort. Tuttavia non sempre le condizioni di vita sono semplici. A detta di molti le pareti delle abitazioni sono sottili, alcuni piani non sono propriamente puliti, internet è lentissimo ed è un inferno se ci si perde al suo interno.

Nel complesso sono in ogni caso presenti 7 negozi di alimentari, 3 saloni di bellezza, un pub, un negozio di fiori, un negozio di materiali edili, un asilo privato, una farmacia e persino un locale per gli addii al celibato.

Se dunque pensavate che le maestose costruzioni di Cyberpunk 2077 fossero solo il prodotto dell'immaginazione degli sviluppatori, ricredetevi. Nel mondo esistono già dei condomini che ricordano gli edifici visitati da V e presto ne sorgeranno molti altri, non solo in Russia ma anche in Arabia Saudita, Cina e India.