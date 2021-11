É stata condotta una nuova scoperta riguardante il nucleo terrestre

Sono tanti gli studi che cercano di analizzare, dedurre ed esplorare mentalmente la composizione del nucleo terrestre. In passato si pensava fosse una solida sfera di ferro circondata da un nucleo esterno liquido, mentre una nuova ricerca afferma che la sua consistenza possa essere un mix di metallo duro, semimorbido e liquido.

Gli scienziati utilizzando le onde sismiche generate dai terremoti per cercare di capire la composizione interna del nostro pianeta. Quest'ultime si dividono in due categorie: onde di compressione rettilinee e onde di taglio ondulate. Utilizzando queste due onde, gli addetti ai lavori ricostruiscono la struttura interna della Terra (a questo proposito, come mai mai il nucleo non fonde la Terra?).

Così, mentre il geofisico Rhett Butler stava studiando le onde sismiche del nostro pianeta, si è accorto che c'era qualcosa che non andava: le onde di taglio dei terremoti, che avrebbero dovuto passare attraverso il nucleo, venivano invece deviate in alcune aree. I numeri non mentivano e i dati erano giusti, ciò poteva significare soltanto una cosa: gli scienziati avevano sbagliato la struttura.

I dati a disposizione degli esperti nel nuovo studio, pubblicato sulla rivista Physics of the Earth and Planetary Interiors il 20 settembre, erano coerenti soltanto se, invece di essere una palla solida, il nucleo avesse delle sacche di ferro liquido e semisolido vicino alla sua superficie. "Non solo non è morbido ovunque, ma è davvero duro in alcuni punti", ha dichiarato Butler. "Stiamo vedendo molti dettagli all'interno del nucleo interno che non vedevamo prima". Lo sapete, invece, che vicino al nucleo della Terra ci sono montagne altissime?

Questa nuova comprensione del nucleo della Terra potrebbe aiutare gli scienziati a comprendere la relazione tra l'interno di un pianeta e la sua attività magnetica.