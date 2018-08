Conferenza Acer IFA 2018 (next@acer): i nuovi notebook da gaming Predator con CPU Intel

Acer terrà la sua conferenza nel contesto dell'edizione 2018 dell'IFA allo stesso orario di ASUS, ovvero alle ore 10:30 di domani 29 agosto. I rumor parlano dell'annuncio di nuovi notebook da gaming della gamma Predator con CPU Intel Core i5, i7 e i9. Vediamo assieme dettagliatamente il tutto.

La società taiwanese trasmetterà la sua conferenza in diretta streaming tramite il suo sito ufficiale. Potrete vederlo anche semplicemente collegandovi a questa pagina all'orario prefissato e utilizzando il player presente qui sopra.

I rumor parlando dell'annuncio di nuovi notebook da gaming appartenenti alla gamma Predator, che dovrebbero disporre di CPU Intel. In particolare, si vocifera di modelli montanti processori Intel Core i5, Intel Core i7 e Intel Core i9 di ottava generazione. Non sono ovviamente escluse sorprese, ma non abbiamo ulteriori informazioni in merito in tal senso. La società taiwanese ha anche annunciato che sarà presente con i suoi prodotti al padiglione 5.3 del Berlin ExpoCenter City.

Staremo a vedere. Nel frattempo, vi consigliamo di consultare questa news per sapere quando si terranno tutte le conferenze dell'edizione 2018 di IFA. Noi saremo presenti alla fiera e non mancheremo di riportarvi tutti i dettagli direttamente da Berlino. Abbiamo aperto anche un'apposita pagina evento che raccoglierà tutti i pezzi in merito.