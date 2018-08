Conferenza ASUS IFA 2018: tra notebook da gaming e ROG Phone

Sarà ASUS ad aprire le danze dell'edizione 2018 dell'IFA, con la sua conferenza che si terrà alle ore 10:30 di domani 29 agosto. Tra i prodotti attesi dagli appassionati, troviamo i nuovi notebook da gaming e il tanto chiaccherato ROG Phone.

Non sappiamo ancora se la società taiwanese trasmetterà in diretta streaming questo evento, ma non mancheremo di tenervi informati in merito. Tuttavia, sembra che quest'anno ASUS abbia deciso, perlomeno secondo i rumor, di puntare fortemente sul gaming.

Infatti, si parla del possibile annuncio di una nuova gamma di notebook pensati proprio per i videogiocatori, che dovrebbero soddisfare ogni tipologia d'utenza, dai casual gamer a quelli hardcore. Una parte importante in campo di annunci, però, dovrebbe averla il tanto atteso ROG Phone, che, nonostante si sia già visto durante il Computex 2018, ora arriva in Europa. Pensiamo che ASUS annuncerà il suo prezzo ufficiale e la data di lancio per il Vecchio Continente e potrebbe magari ripresentarlo per il territorio nostrano.

Staremo a vedere. Nel frattempo, vi consigliamo di consultare questa news per sapere quando si terranno tutte le conferenze dell'edizione 2018 di IFA. Noi saremo presenti alla fiera e non mancheremo di riportarvi tutti i dettagli direttamente da Berlino. Abbiamo aperto anche un'apposita pagina evento che raccoglierà tutti i pezzi in merito.