Conferenza Honor IFA 2018: il nuovo smartphone Play pensato per i gamer

Subito dopo la conferenza di Sony, sarà il turno di Honor, che terrà il suo evento legato all'edizione 2018 dell'IFA alle ore 14:00 di oggi 30 agosto 2018.

E' già stato annunciato che l'evento verrà trasmesso in diretta streaming direttamente sul canale YouTube ufficiale della società. Inoltre, potete guardare la conferenza anche collegandovi all'orario prefissato e utilizzando il player presente qui sopra.

Il nome del live streaming non lascia spazio a dubbi: "Honor Play Global Launch Event". Dunque, con ogni probabilità, durante l'evento verranno svelati prezzo e data di uscita in Europa dello smartphone Play pensato per i videogiocatori. Il dispositivo in questione è già stato svelato qualche settimana fa all'estero e presenta un display da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ (2340x1080 pixel), notch posto in alto e aspect ratio 19,5:9, una CPU Kirin 970, 4/6GB di RAM, una GPU Mali-G72 MP12 con supporto alla tecnologia GPU Turbo, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una dual camera posteriore da 16MP (f/2.2, CAF, PDAF, riconoscimento tramite IA fino a 500 scene) + 2MP (f/2.4), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.0) e una batteria da 3750 mAh con supporto alla ricarica rapida. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con EMUI 8.2.

Nel frattempo, vi consigliamo di consultare questa news per sapere quando si terranno tutte le conferenze dell'edizione 2018 di IFA.