Conferenza Huawei IFA 2018: come seguire l'annuncio del Kirin 980

Huawei terrà la sua conferenza, nel contesto dell'edizione 2018 dell'IFA di Berlino, dalle ore 14:00 alle ore 14:45 di domani 31 agosto 2018. L'evento si focalizzerà sul nuovo processore proprietario Kirin 980, ma probabilmente ci sarà spazio per parlare anche di altri prodotti.

Purtroppo, Huawei ha confermato ai colleghi di Techadvisor che non trasmetterà in diretta streaming l'evento, ma non mancheremo comunque di tenervi informati in merito agli annunci.

Per quanto riguarda questi ultimi, è già stato annunciato da tempo che la conferenza parlerà principalmente del nuovo SoC Kirin 980 della società cinese. In tal senso, i rumor descrivono un processore con le seguenti caratteristiche: octa-core (4x Cortex-A77 + 4x Cortex-A55), GPU Mali-G72 MP24, processo produttivo sarà a 7nm, RAM LPDDR4X e NPU di seconda generazione. Insomma, sembra proprio che ne vedremo delle belle. Oltre a questo, non dovrebbero mancare anche ulteriori informazioni legate allo smartphone Huawei Mate 20 Lite.

Staremo a vedere. Nel frattempo, vi consigliamo di consultare questa news per sapere quando si terranno tutte le conferenze dell'edizione 2018 di IFA. Noi saremo presenti alla fiera e non mancheremo di riportarvi tutti i dettagli direttamente da Berlino. Abbiamo aperto anche un'apposita pagina evento che raccoglierà tutti i pezzi in merito. Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire tutte le novità proveniente dalla società sudcoreana.