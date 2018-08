Conferenza Lenovo IFA 2018: Moto Mod 5G e Motorola Moto X6?

Anche Lenovo si appresta a prendere parola sul palco dell'edizione 2018 dell'IFA, con il suo evento Tech Life '18 che si terrà alle ore 20:30 di oggi 30 agosto 2018. Si vociferano novità interessanti e, quindi, vi consigliamo di non perdervelo, se siete appassionati del mondo tech.

E' già stato annunciato che l'evento verrà trasmesso in diretta streaming attraverso il sito ufficiale della società con sede a Hong Kong, dove è presente anche un countdown.

Per quanto riguarda i possibili annunci, si vocifera da tempo di ulteriori dettagli sul Moto Mod abilitato al 5G. Tuttavia, in molti pensano anche che Lenovo potrebbe sfruttare un palco prestigioso come quello dell'IFA 2018 per annunciare un nuovo smartphone della gamma Motorola Moto, ovvero il tanto vociferato X6. Infine, si parla di una probabile presentazione del nuovo ultrabook Yoga C930, che dovrebbe disporre di una soundbar Dolby integrata nella cerniera.

Staremo a vedere. Nel frattempo, vi consigliamo di consultare questa news per sapere quando si terranno tutte le conferenze dell'edizione 2018 di IFA. Noi saremo presenti alla fiera e non mancheremo di riportarvi tutti i dettagli direttamente da Berlino. Abbiamo aperto anche un'apposita pagina evento che raccoglierà tutti i pezzi in merito. Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire tutte le novità proveniente dalla società sudcoreana.