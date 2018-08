Conferenza LG IFA 2018: diretta streaming e possibili annunci (V40?)

LG terrà la sua conferenza, nel contesto dell'edizione 2018 dell'IFA di Berlino, dalle ore 10:30 fino alle ore 11:45 di domani 31 agosto 2018. Sarà anche il keynote di apertura dei padiglioni della fiera. Vediamo assieme come seguire l'evento in diretta streaming e cosa potrebbe essere annunciato.

In particolare, il live streaming verrà trasmesso sul canale YouTube ufficiale della società sudcoreana, oppure sul suo sito. Potrete guardarlo anche collegandovi a questa pagina nell'orario prefissato e utilizzando il player presente qui sopra.

Parlando dei possibili annunci, LG ha già svelato nella giornata di ieri la prima TV OLED 8K al mondo e quindi probabilmente non la porterà all'evento. Tuttavia, l'immagine di presentazione del keynote, che potete vedere qui sotto, lascia intendere che si parlerà di dispositivi IoT e probabilmente anche l'intelligenza artificiale avrà un ruolo importante. Verrà probabilmente estesa la linea di prodotti LG SIGNATURE, ma non sono escluse sorprese dell'ultimo momento. Infatti, alcune fonti parlano di una possibile presentazione dello smartphone V40.

Staremo a vedere. Nel frattempo, vi consigliamo di consultare questa news per sapere quando si terranno tutte le conferenze dell'edizione 2018 di IFA. Noi saremo presenti alla fiera e non mancheremo di riportarvi tutti i dettagli direttamente da Berlino. Abbiamo aperto anche un'apposita pagina evento che raccoglierà tutti i pezzi in merito. Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire tutte le novità proveniente dalla società sudcoreana.