Conferenza NVIDIA Gamescom (RTX 2080?): ecco come seguirla in diretta streaming

NVIDIA ha appena annunciato alla stampa che trasmetterà in diretta streaming la sua conferenza che si terrà nel contesto della Gamescom 2018, denominata GeForce Gaming Celebration, durante la quale, stando agli ultimi rumor, dovrebbe essere annunciata la RTX 2080. Vi spieghiamo come seguirla.

In particolare, la conferenza in questione si terrà alle ore 18:00 italiane del prossimo 20 agosto. Per seguirla in diretta, non vi basterà fare altro che tornare su questa pagina all'orario prefissato oppure tenere monitorato il canale Twitch di NVIDIA.

Vi ricordiamo che la Gamescom 2018, la più grande fiera videoludica in Europa, si svolgerà dal 21 al 25 agosto a Colonia, in Germania. NVIDIA sarà presente presso lo Stand E-072 ospitando l'evento GeForce Gaming Celebration con nuove dimostrazioni legate ai giochi di prossima uscita, contando sulla partecipazione di diversi sviluppatori e publisher.

Il piatto forte del programma dovrebbe essere la presentazione della nuova GTX 1180 (che gli ultimi rumor chiamano RTX 2080), la nuova scheda video di cui vi abbiamo già parlato in vari articoli pubblicati sulle nostre pagine nelle scorse settimane. Ricordiamo che la nuova lineup GeForce 11 dovrebbe essere composta in questo modo: NVIDIA GeForce GTX 1180 (con data di lancio prevista per il 30 Agosto), NVIDIA GeForce GTX 1170 (in arrivo il 30 Settembre) e NVIDIA GeForce GTX 1160 (con lancio previsto per il 30 Ottobre).