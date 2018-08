Conferenza Samsung IFA 2018: la nuova gamma di TV QLED 8K in arrivo domani

Samsung terrà una conferenza nel contesto dell'edizione 2018 dell'IFA, che si terrà alle ore 10:45/11:00 di domani 30 agosto. In questa news, riassumiamo ciò che potrebbe essere presentato e vi spieghiamo come seguirla in diretta.

Stando a quanto riportato da diverse fonti, l'evento dovrebbe essere trasmesso in diretta, ma al momento in cui scriviamo il video non è ancora disponibile. Non mancheremo di inserirlo non appena sarà disponibile. Nel frattempo, vi consigliamo di monitorare il canale YouTube ufficiale di Samsung e i suoi profili social.

L'evento è stato annunciato anche attraverso questa pagina ufficiale dell'azienda, nella quale si fa chiaramente riferimento ai nuovi televisori QLED 8K, che abbiamo visto anche in alcuni cartelli pubblicitari presenti proprio vicino alla fiera. Quindi, è praticamente certa la loro presenza alla conferenza. Oltre a questo, i rumor parlano insistentemente della presentazioni di nuovi frigoriferi e dispositivi iOT.

Staremo a vedere. Nel frattempo, vi consigliamo di consultare questa news per sapere quando si terranno tutte le conferenze dell'edizione 2018 di IFA. Noi saremo presenti alla fiera e non mancheremo di riportarvi tutti i dettagli direttamente da Berlino. Abbiamo aperto anche un'apposita pagina evento che raccoglierà tutti i pezzi in merito. Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire tutte le novità proveniente dalla società sudcoreana.