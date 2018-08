Conferenza Sony IFA 2018: tutto pronto per Xperia XZ3 e Xperia XZ3 Compact

Nella giornata di domani, poco dopo la conferenza di Samsung, toccherà a Sony prendere il palco per annunciare i suoi nuovi prodotti. In particolare, la società giapponese terrà il suo evento alle ore 13:00. Si vocifera da tempo la presentazione dei nuovi smartphone Xperia XZ3 e Xperia XZ3 Compact.

E' già stato annunciato che l'evento verrà trasmesso in diretta streaming direttamente sul sito ufficiale della società, dove è presente anche un countdown in attesa della conferenza.

Con questa conferenza, Sony dovrebbe puntare tutto sul campo smartphone con Xperia XZ3 e Xperia XZ3 Compact. Recenti leak relativi alla variante base descrivono un dispositivo montante un display da 5,7 pollici con risoluzione FullHD+. un processore Qualcomm Snapdragon 845, 6GB di RAM, una memoria interna fino a 128GB e una batteria da 3240mAh. Si parla poi della variante Compact del dispositivo in questione, che potrebbe presentare un prezzo particolarmente aggressivo.



Staremo a vedere. Nel frattempo, vi consigliamo di consultare questa news per sapere quando si terranno tutte le conferenze dell'edizione 2018 di IFA. Noi saremo presenti alla fiera e non mancheremo di riportarvi tutti i dettagli direttamente da Berlino. Abbiamo aperto anche un'apposita pagina evento che raccoglierà tutti i pezzi in merito. Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire tutte le novità proveniente dalla società sudcoreana.