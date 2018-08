Conferenza Wiko IFA 2018: nuova gamma di smartphone con View 2 Plus?

Nel contesto dell'edizione 2018 dell'IFA, non poteva mancare anche la società francese Wiko, che terrà la sua conferenza alle ore 10:00 di domani 31 agosto 2018. Vediamo assieme dettagliatamente tutto i dettaglio e i prodotti che potrebbero essere presentati durante l'evento.

Purtroppo, è già stato annunciato che la conferenza in questione non verrà trasmessa in diretta streaming, come confermato dalla pagina Facebook ufficiale italiana di Wiko, ma non mancheremo ovviamente di riportarvi tutti i dettagli in merito.

Per quanto riguarda i possibili annunci, si parla da tempo di una presunta nuova gamma di smartphone della serie View, che, stando al teaser che potrete vedere qui sotto, potrebbe comprendere anche un dispositivo "Plus". Potrebbe anche trattarsi, dunque, di un modello potenziato di qualche smartphone che abbiamo già provato. Chissà, magari verrà presentato un View 2 Plus, a giudicare dal colore delle bolle.

Staremo a vedere. Nel frattempo, vi consigliamo di consultare questa news per sapere quando si terranno tutte le conferenze dell'edizione 2018 di IFA. Noi saremo presenti alla fiera e non mancheremo di riportarvi tutti i dettagli direttamente da Berlino. Abbiamo aperto anche un'apposita pagina evento che raccoglierà tutti i pezzi in merito. Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire tutte le novità proveniente dalla società sudcoreana.