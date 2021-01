Le conferenze di AMD e NVIDIA del CES 2021 commentate in italiano su Twitch

Dopo aver seguito la presentazione dei TV LG, la redazione tech di Everyeye torna nuovamente su Twitch per seguire altri due eventi importanti in programma al CES 2021 di Las Vegas.

L'appuntamento è alle 16:30, quando inizierà una due ore di diretta nel corso del quale a partire dalle 17:00 seguiremo il keynote targato AMD ed alle 18 l'evento "GeForce RTX: Game On" di NVIDIA.

AMD con ogni probabilità mostrerà la serie di processori AMD Ryzen 5000 Mobility e la GPU Radeon RX 6700. NVIDIA, invece, potrebbe svelare le schede video NVIDIA GeForce RTX Serie 30 Mobility.

Insomma, la carne al fuoco sembra essere davvero tanta e per questo abbiamo deciso di proporre questo corposo appuntamento in compagnia di Alessio Ferraiuolo e la redazione di Everyeye.

Come sempre, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale ufficiale Twitch per tutti i dettagli e per non perdervi nemmeno un appuntamento.