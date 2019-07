La conferma di Redmi: in arrivo il primo smartphone con fotocamera da 64MP

Sono passati poco più di due mesi dalla presentazione da parte di Samsung del primo modulo fotografico da 64MP, ed a quanto pare anche altri produttori hanno deciso di partecipare alla corsa. Tra questi c'è Redmi, il marchio di Xiaomi che tramite Weibo ha annunciato di essere al lavoro sul primo smartphone con lente da 64 megapixel.

La società asiatica ha anche diffuso uno scatto d'esempio, che vi proponiamo in calce, in cui si sofferma sui dettagli che sarà in grado di catturare il sensore.

Redmi non ha confermato quale chip utilizzerà nel prossimo telefono con fotocamera da 64 megapixel, tanto meno ha diffuso informazioni sulla possibile data di lancio. Si tratta però della prima conferma ufficiale per i piani che erano già trapelati qualche mese fa a seguito della scoperta da parte degli sviluppatori di XDA di alcuni riferimenti ad una modalità "ultra pixel" nel sorgente dell'applicazione fotocamera di MIUI 10 9.6.17.

La notizia è stata accolta favorevolmente da parte degli utenti, ma in molti si stanno già interrogando sulla reale utilità di una lente di questo tipo su uno smartphone. Il trend intrapreso dalla maggior parte dei produttori di smartphone sembra confermare la mancanza di reali innovazioni per il mercato, che ha pesato sulle vendite.