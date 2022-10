Confermata data di lancio Xiaomi Redmi Note 12: avrà ricarica a 210W

Mentre i tipster discutono dello schermo da paura presente sulla gamma Xiaomi 13, il cui lancio è ormai alle porte, la stessa società conferma il lancio della serie Redmi Note 12 per giovedì 27 ottobre alle 13:00 ore italiane. Nelle ultime ore sono apparsi in rete i primi teaser ufficiali per creare anticipazione in vista di tale evento.

Stando a quanto pubblicato su Weibo da Xiaomi, la nuova generazione di smartphone nota al mondo per il suo rapporto qualità/prezzo verrà presentata in Cina questo giovedì e, solo in seguito, vedrà un altro evento di ufficializzazione per il lancio in Europa e, ovviamente, in Italia. L’attesa si allungherà quindi di qualche mese per i fan italiani.

Dai poster ufficiali sappiamo, tuttavia, qualche dettaglio ulteriore sulla gamma di dispositivi mobili, a partire dalla dotazione del sensore Sony IMX 766 da 50 MP per il Redmi Note 12 Pro. O ancora, il Note 12 Pro+ dovrebbe avere una fotocamera principale da 200 MP e uno schermo AMOLED curvo.

La novità più interessante per il trio di smartphone (Note 12, Note 12 Pro e Note 12 Pro+ sono difatti confermati dal produttore) consiste tuttavia nella ricarica rapida a 210W, presentata dalla stessa Xiaomi nel corso del 2021 e finalmente prossima all’approdo su smartphone. Sarà interessante vedere i risultati sul campo di tale standard, sebbene sia poco probabile il suo arrivo in Italia.

