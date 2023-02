Confermati due casi di influenza aviaria in Cambogia, la situazione si fa 'preoccupante'

Questa settimana i funzionari di stato della Cambogia hanno confermato due casi umani di influenza aviaria H5N1 nel paese e, con l’ausilio dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), stanno analizzando l’episodio che vede coinvolta una giovane ragazza e suo padre.

L’OMS non ha esitato nel descrivere la situazione come “preoccupante”; tuttavia gli esperti sembrano essere abbastanza convinti che il virus non abbia ancora ottenuto le caratteristiche necessarie per la trasmissione da uomo a uomo.

Purtroppo, questo mercoledì, ha perso la vita una bambina di 11 anni a causa dell’infezione: è il primo caso umano noto di influenza aviaria nel paese in nove anni, secondo quanto riferito dalla BBC; anche suo padre è stato bersagliato dal vettore virale. Sono stati esaminati altri 11 parenti e conoscenti dell’uomo, ma, per fortuna, sono risultati tutti negativi.

I casi umani influenza aviaria sono rari, in quanto il virus riesce a legare con specifici recettori che risultano assenti nella gola, nel naso e nel tratto respiratorio degli uomini. La maggior parte di essi si verificano in soggetti che vivono a stretto contatto con gli uccelli e, ritengono gli esperti, i due casi constatati in Cambogia non fanno eccezione.

Secondo quanto affermato al New York Times, dai funzionari, il cittadino medio ha poche probabilità di rimanere infetto dalla peste aviaria.