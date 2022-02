Confezione da quattro AirTag in super sconto da Unieuro: prezzo tagliato del 16%

Importante sconto proposto da Unieuro, nell'ambito delle nuove offerte Solo Online, sulla confezione con quattro AirTag. La catena di distribuzione, infatti, permette di portare a casa ad un prezzo molto interessante il box con quattro localizzatori Bluetooth.

Nella fattispecie, gli utenti avranno la possibilità di acquistare le AirTag in confezione da quattro a 99 Euro, in calo del 16% rispetto ai 119 Euro di listino.

Facendo due calcoli, però, il risparmio è ancora più interessante: se prendiamo in considerazione che un singolo AirTag costa 35 Euro, infatti, il risparmio è di 41 Euro poichè moltiplicando tale somma per quattro si ottiene 140 Euro. Il box da 119 Euro, di per se è già conveniente, ma questa ulteriore riduzione lo rende ancora più appetibile per coloro che hanno intenzione di estendere la rete di localizzatori Bluetooth per gli effetti personali o semplicemente per chi vuole entrare in questo nuovo mondo.

Del funzionamento di AirTag abbiamo più volte parlato su queste pagine, proprio dopo la presentazione ufficiale da parte di Apple. Di recente la questione è stata al centro di un acceso dibattito in quanto in molti hanno parlato di possibili utilizzi non conformi alle linee guida di Apple. Il colosso di Cupertino, dal suo canto ha voluto precisare che prossimamente aggiornerà le AirTag per evitare lo stalking.