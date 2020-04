Le configurazioni più usate dai giocatori PC su Steam: OS, processori, RAM, schede video

Tra sistemi operativi, quantità di memoria RAM, processori, schede video e chi più ne ha più ne metta, il mondo del PC gaming è popolato da innumerevoli configurazioni diverse. Eppure, in questo apparente marasma, alla fine si scopre che le scelte degli appassionati vanno a "convergere", in alcuni campi, sempre sugli stessi componenti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e come scritto dal team di Steam sul sito ufficiale, a marzo 2020 le scelte hardware e software più frequenti effettuate da coloro che utilizzano la nota piattaforma di Valve sono le seguenti, dal sistema operativo al visore per la realtà virtuale.

Versione del sistema operativo: Windows 10 64 bit (85,69%);

(85,69%); RAM: 16GB (39,01%);

Velocità della CPU Intel: compresa tra 3,3 GHz e 3,69 GHz (19,62%);

CPU fisiche: 4 (48,03%);

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 (12,13%);

(12,13%); VRAM: 8191 MB (20,97%);

Risoluzione del display principale: 1920 x 1080 pixel (64,89%);

Risoluzione delle configurazioni multi-monitor: 3840 x 1080 pixel (72,34%);

Presenza microfono: sì (99,98%);

Lingua: Inglese (37,46%);

Spazio libero su disco: da 250 a 499GB (24,12%);

Spazio totale su disco: più di 1TB (51,42%);

Headset VR: Oculus Rift S (27,05%).

Insomma, i dati diffusi da Steam, raccolti attraverso un sondaggio a partecipazione opzionale e anonima, sono particolarmente interessanti e ci forniscono un quadro preciso in merito a quali sono le principali scelte dei videogiocatori in ambito PC.