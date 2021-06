Confindustria rilancia: necessario rinviare lo switch off al digitale terrestre DVB-T2

Confindustria Radio TV rilancia l'allarme e sottolinea ancora una volta come sia necessario rinviare lo switch off al DVB-T2. Questa volta l'associazione CRTV ha scritto direttamente al Ministro Giancarli Giorgetti e la sottosegretaria Anna Ascani.

Nella lettera infatti viene evidenziato come "la trasformazione richiesta alla televisione per il rilascio della banda 700 non dovrà comportare né la perdita di utenti né la perdi­ta di ascolti", e per questo motivo ha chiesto l'eliminazione dell'obbligatorietà "di dismissione del codec video-audio Mpeg-2 su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° settembre 2021".

Secondo Confindustria infatti, fino all'inizio dell'autunno (ricordiamo che a settembre 2021 inizierà l'introduzione dello standard MPEG-4), non sarà colmato il gap dei vecchi apparecchi ed infatti "ad oggi è ancora drammaticamente molto elevato e incomprimibile nel breve periodo il numero di apparecchi televisivi non idonei a ricevere la nuova Tv digita­le".

Nel documento viene proposto anche il passaggio all'MPEG-4 di alcuni canali tematici, in modo tale da liberare lo spazio sulle frequenze che è necessario per il 5G e quindi invogliare la sostituzione degli apparecchi. Sul piatto viene anche messa una seconda proposta, che riguarda però lo switch off di Giugno 2021 quando si dovrebbe passare al DVB-T2. In questo caso, CRTV chiede maggiore flessibilità e propone la facoltà e non obbligatorietà di attivazione del nuovo standard fin quando la diffusione non è capillare.