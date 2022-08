Il confine tra Unreal Engine 5 e la realtà, oggi, è ancora più sottile

In attesa di scoprire quanto e come andrà a impattare il nuovo aggiornamento di Unreal Engine alla versione 5.1, in rete è apparso un nuovo, splendido progetto che sta facendo discutere non poco: siamo di fronte a un nuovo livello di realismo?

Come potrete osservare nel breve video in apertura, il progetto pubblicato su ArtStation da Ranjeet Singh mira a ricostruire con illuminazione in real time un distretto giapponese in un giorno di pioggia.

Il risultato, già molto credibile, finisce per stupire ancora di più se andiamo a leggere la descrizione proposta dallo stesso artista digitale, secondo cui si è trattato del suo tentativo di "imparare a l'illuminazione in tempo reale, la creazione di materiali e il texturing fotorealistico".

Tutto, dagli idranti alle tegole, è prodotto dall'artista utilizzando Megascan per le texture, eccezion fatta per il fogliame, le strade e i marciapiedi, per i quali sono stati utilizzati asset già disponibili.

Insomma, l'ennesima dimostrazione del potenziale del motore di Epic Games al servizio della community, mentre cresce di giorno in giorno l'hype per i primi giochi in grado di sfruttarne almeno una frazione nelle fasi di gioco e non solo nelle cinematiche.

Se siete curiosi di scoprire qualcosa in più sul motore, ecco cosa succede mischiando Unreal Engine 5 e i DeepFake!