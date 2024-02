Ai confini del Sistema Solare potrebbero esserci pianeti con della vita

Nei confini più remoti del nostro sistema solare, due pianeti nani nascondono segreti che potrebbero rivoluzionare la nostra comprensione della possibilità di vita oltre la Terra. Recenti studi hanno gettato luce su Eris e Makemake, rivelando indizi di attività geologica che potrebbero indicare condizioni favorevoli all'esistenza di vita aliena.

Fino ad ora, i cinque pianeti nani riconosciuti nel nostro sistema solare, tra cui l'ex-pianeta Plutone, si pensava fossero mondi inerti e ghiacciati. Tuttavia, le osservazioni della sonda New Horizons di NASA su Plutone e l'analisi dei dati raccolti dal James Webb Space Telescope (JWST) su Eris e Makemake hanno svelato una realtà diversa.

Le superfici di questi lontani mondi sono caratterizzate da una copertura ghiacciata che nasconde attività geologica sotterranea, come vulcani di ghiaccio e potenziali sorgenti idrotermali. In particolare, l'analisi degli spettri chimici ha rivelato tracce di metano termogenico sulla superficie di Eris e Makemake, prodotto da processi geologici interni, suggerendo un'attività geologica recente o ancora in corso.

Questi dati, ancora in attesa di revisione paritaria, suggeriscono che questi pianeti nani possano non essere così inerti come precedentemente creduto. La presenza di metano termogenico, insieme alle evidenze di attività geologica, alimenta le speculazioni sull'esistenza di condizioni potenzialmente abitabili, simili a quelle delle sorgenti idrotermali terrestri, considerate culla della vita sul nostro pianeta.

Questa rivelazione stimola l'immaginazione degli scienziati e solleva la possibilità che Eris e Makemake possano ospitare forme di vita primitive. Di fronte a queste scoperte, gli autori dello studio suggeriscono l'invio di sonde spaziali per esplorare da vicino Eris e Makemake, con l'obiettivo di indagare ulteriormente il loro potenziale geologico e biologico.