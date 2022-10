Ai confini del nostro Sistema Solare è stato scoperto qualcosa di strano

Il nostro Sistema Solare è continuamente studiato da parte degli astronomi, che scoprono ogni giorno nuove e incredibili caratteristiche. Recentemente, infatti, è stato trovato qualcosa di molto particolare: delle increspature tra l'interno del nostro "quartiere galattico" e lo spazio interstellare.

Questo confine è rappresentato dall'eliosfera, ovvero la regione in cui il nostro Sole protegge i pianeti del nostro Sistema dalle radiazioni cosmiche. Ed è proprio qui che si verifica lo strano fenomeno che gli scienziati hanno riportato all'interno della rivista Nature Astronomy. Gli addetti ai lavori lo stanno studiando grazie alle sonde Voyager, che hanno superato questa zona, e uno strumento intorno alla Terra chiamato Interstellar Boundary Explorer (IBEX) della NASA.

Nel 2014, scoprono gli autori del documento, in un periodo di circa sei mesi la pressione dinamica del vento solare è aumentata di circa il 50%. Analizzando questo evento su scala più breve per ottenere un'istantanea più dettagliata della forma di questo "confine", gli scienziati hanno trovato enormi increspature, sulla scala di decine di unità astronomiche.

È stato anche scoperto che la forma di questo confine (chiamato eliopausa) cambia, e non in modo insignificante. Ad esempio, la Voyager 1 ha attraversato l'eliopausa nel 2012 a una distanza di 122 unità astronomiche. Nel 2016, invece, era di circa 131 unità astronomiche. Nel 2025 una nuova sonda sarà inviata nello spazio per misurare questo intervallo, poiché la natura di questo cambiamento non è del tutta chiara.