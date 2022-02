'Conflitti del futuro: come la Russia ha introdotto la cyber-guerra'

Già nel nel lontano febbraio 2014, quando le forze russe occuparono la penisola della Crimea, alcune fonti avevano affermato che la Marina russa avrebbe bloccato i segnali dei telefoni cellulari nel corso dell'evento.

Questo particolare tipo di attacco, associato inoltre alla distruzione fisica delle infrastrutture di comunicazione ed agli attacchi online a siti e servizi connessi a Internet, è ampiamente identificato come "cyber-war" o "guerra elettronica".

Lo stesso Dipartimento della Difesa Americano definisce la guerra elettronica come "attività militari che utilizzano l'energia elettromagnetica per controllare lo spettro elettromagnetico ("the spectrum") ed attaccare un nemico". Nel caso specifico "lo spettro" comprende tutto, dalle onde radio alla luce visibile, fino ai raggi gamma.

Una guerra elettromagnetica è spesso associata ad attacchi ai sistemi informatici effettuati tramite la rete globale, una vera guerra invisibile, molto più difficile da percepire rispetto all'approccio tradizionale del conflitto, fatto di ordigni, proiettili ed esplosioni, ma non per questo meno importante per lo scontro.

Importante ricordare come il primo utilizzo di una tecnologia elettromagnetica in campo bellico risale addirittura alla seconda guerra mondiale: con l'avvento del radar. Una invenzione importantissima che si rivelò fondamentale per le sorti del conflitto.

Negli anni la tecnologia ha fatto passi da gigante, soprattutto in campo militare, ed oggi i conflitti si combattono in maniera molto differente da come ci è stata raccontata nei libri di storia. La linea tra ciò che immaginavamo possibile e ciò che invece lo è già è sempre più sottile.

Jan Kallberg, scienziato dell'Army Cyber ​​Institute di West Point, ha affermato senza mezzi termini: "Ogni moderno sistema d'arma ad alta tecnologia è un disastro se non si ha accesso allo spettro elettromagnetico".

I segnali GPS, ad esempio, che sono fondamentali per conoscere la posizione precisa di molti veicoli, sono segnali radio. Un emettitore in grado di impedire ad un drone di ricevere quei segnali può impedirgli di volare. Il sistema Krasukha-4 montato sui camion russi, ad esempio, è un sistema che ha dimostrato di bloccare i droni a distanza nel conflitto siriano.

Anche altre nazioni hanno dato prova di come i sistemi jammer (in grado bloccare in modo specifico altri sensori) funzionino perfino a lunga distanza, come l' MRZR LMADIS testato dal Corpo dei Marines degli Stati Uniti nel 2019.

Per quanto riguarda invece gli attacchi ai computer ed alle reti di telecomunicazioni, un altro aspetto della "guerra elettronica", molti Dipartimenti della Difesa trattano l'argomento in maniera diversa.

Il "cyberspazio" infatti, viene inteso come "un dominio globale" che include "Internet, reti di telecomunicazioni, sistemi informatici e processori".

Attacchi che possono avvenire attraverso lo spettro elettromagnetico in cui un segnale viene utilizzato per inviare un codice nel computer di un nemico. Abbiamo visto di recente come, ad esempio, il collettivo di hacker Anonymous abbia dichiarato guerra alla Russia dando inizio alla loro personale "cyber war".

Dare quindi una definizione completa ed esaustiva per "guerra cibernetica" è ancora molto difficile, poiché può essere complicato tracciare i confini tra ciò che è spionaggio, ciò che è sabotaggio, ciò che si sta combattendo e, soprattutto, tra quello che identifica obiettivi civili o militari.



A proposito del conflitto, in questi giorni sarà sicuramente capitato a tutti di sentire parlare dello Swift l'opzione messa in campo degli Stati Uniti contro la Russia, in una precedente news vi abbiamo spiegato in di cosa si tratta.